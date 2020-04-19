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كشف المواطن علي الخنیزي والد المختطف موسى الذي عاد لأھله بعد عشرين عاماً، عن توصلهم لمعلومات خطيرة وجديدة بشأن قضية “خاطفة الدمام”، وسيتم التحقيق فيها من قبل النيابة خلال الأيام المُقبلة.
وقال الخنيزي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المعلومات الخطيرة تتمثل في استمرار عمل أفراد من الطاقم الطبي الذين كانوا يساعدون “خاطفة الدمام” بنفس المستشفى الذي جرت فيه وقائع الاختطاف.
وأضاف أن تلك العناصر تمتلك معلومات حول وقائع اختطاف جديدة لم تتكشف بعد، مشيراً إلى أنهم هددوا أسر بعض المُختطفين لإجبارهم على عدم تقديم شكاوى أو الحديث عن الأدلة التي توصلوا لها.
ولفت إلى أنه تواصل مع الجهات الأمنية وأبلغها عن المعلومات الجديدة التي توصل إليها، والتي وجهت بدورها أسرة مختطف جديد لمراجعة النيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر والد موسى الخنيزي: توصلنا إلى معلومات خطيرة بتورط ممارسين صحيين في مساعدة “خاطفة الدمام” (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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