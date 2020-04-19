“أسواق العثيم” تُعلن رصدها حالات مُشتبه بإصابتها بـ”كورونا” بين موظفيها في الرياض.. وتتخذ هذا الإجراء

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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، رصدها عدداً من الحالات المُخالطة والمُشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” المُستجد لبعض موظفيها في فرع طريق العروبة بمدينة الرياض.

وأوضحت شركة أسواق العثيم في بيان لها، إنها سارعت بإبلاغ الجهات الرسمية في وزارة الصحة بالأمر بعد اكتشافه يوم الثلاثاء الماضي، حيث جرى إغلاق الفرع احترازياً لتطهيره وتعقيمه، مع عزل كافة الموظفين.

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ونوهت إلى أنها ستقوم بافتتاح الفرع مرة أخرى بطاقم عمل جديد، بعد الانتهاء من هذه الإجراءات التي تجرى بإشراف الجهات الرقابية المُختصة.

وأشادت أسواق العثيم بالجهات الحكومية لسرعة تجاوبها مع الواقعة؛ حرصاً منها على كل ما يخدم مصلحة المواطن والمُقيم.



