مسؤول بمحايل عسير يكشف سبب التكدس في سوق المواشي.. وخطة لتخفيف الضغط

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كشف رئيس بلدية محايل عسير سعيد حافظ، عن سبب الازدحام الذي وثّقه مقطع الفيديو المتداول في سوق المواشي بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك خطة لتخفيف الضغط على السوق.

وقال حافظ وفقاً لـ”عكاظ”، إن الازدحام المروري الذي أظهره الفيديو كان بسبب إغلاق أحد الطرق، مبيناً أنه جرى التواصل مع فرع وزارة النقل لمعالجته خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن البلدية اتخذت بعض التدابير الجديدة في مقدمتها التأكيد على جميع الباعة بعدم إنزال المواشي إلى وسط السوق والاكتفاء ببقائها في أحواض المركبات، إلى جانب تواجد بعض مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي للمراقبة والتنظيم.

