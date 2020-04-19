القبض على مواطنَيْن متلبسين بإخفاء 40 كيلوجرامًا «حشيش» في مركبة بجازان

ضبطت قوة الأفواج الأمنية بجازان 40 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية في تجويف داخل مركبة، وألقت القبض على مواطنَيْن متورطين في ارتكاب الجريمة.

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت ـ بتوفيق الله ـ من ضبط (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنين متورطين في ذلك؛ حيث تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.