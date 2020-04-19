السعودية اليوم / ارتفاع حالات الشفاء في بوركينا فاسو منذ ظهور فيروس كورونا إلى 321 حالة



واغادوغو 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020 واس

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس

وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغت 36 حالة وفاة.

// انتهى //

07:39ت م

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واغادوغو 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020 واسارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغت 36 حالة وفاة.// انتهى //07:39ت م0012

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