السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة



سيئول 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثمانية الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محليا.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال نفس الفترة.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و 661 .وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.ومن بين الحالات الثمانية الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محليا.ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال نفس الفترة.// انتهى //06:03ت م0009

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