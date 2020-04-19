السعودية اليوم / تعافي آخر المصابين بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واس

أعلنت السلطات في موريتانيا اليوم عن تعافي آخر مصابة بفيروس

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أنه كان قد أعلن قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته، إضافة إلى مواطن يقيم بكيهيدي أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من السنغال.

يذكر أن موريتانيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، وتعود لشخص أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين المحافظات.

// انتهى //

03:11ت م

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نواكشوط 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واسأعلنت السلطات في موريتانيا اليوم عن تعافي آخر مصابة بفيروس كورونا في موريتانيا وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أنه كان قد أعلن قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته، إضافة إلى مواطن يقيم بكيهيدي أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من السنغال.يذكر أن موريتانيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، وتعود لشخص أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين المحافظات.// انتهى //03:11ت م0173

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