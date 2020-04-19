سياسي / الرئيس الرواندي يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيرته الإستونية



كيغالي 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واس

أجرى الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم، اتصالاً هاتفيًا بنظيرته الإستونية كيرستي كالجولايد، بحث معها أهمية استعمال التقنية الرقمية للحد من انتشار

وأوردت وكالة الأنباء الرواندية أن الجانبين ركزا على ضرورة تضافر الجهود الثنائية ودعم التعاون بين رواندا وأستونيا في المجال الرقمي و القطاعات الأخرى ذات العلاقة للحد من تفشي هذا الفيروس القاتل.

// انتهى //

03:00ت م

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كيغالي 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واسأجرى الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم، اتصالاً هاتفيًا بنظيرته الإستونية كيرستي كالجولايد، بحث معها أهمية استعمال التقنية الرقمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوردت وكالة الأنباء الرواندية أن الجانبين ركزا على ضرورة تضافر الجهود الثنائية ودعم التعاون بين رواندا وأستونيا في المجال الرقمي و القطاعات الأخرى ذات العلاقة للحد من تفشي هذا الفيروس القاتل.// انتهى //03:00ت م0172

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