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توضيح من السفارة في بريطانيا بشأن المواطنة المتوفاة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

على خلفية تداول تغريدات حساب منسوب لمواطنة تدعى " ياسمين بنت عبد العزيز " زعم أنها توفيت جراء إصابتها بوباء ، تأكد أن الحساب وهمي.

وأكد مصدر في سفارة المملكة، على عدم وجود مبتعثة في جامعة نوتنجهام تدعى ياسمين عبدالعزيز.

وأوضح المصدر، أن صاحب الحساب حاول التحايل لاستعطاف المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة ستتعامل مع هذه الحالات عبر الجهات المختصة، مشددا على أن السفارة ملتزمة بمساندة المواطنين، من باب التكاتف في مواجهة مثل هذه الأزمات.

وكان الحساب قد روج لفتاة مبتعثة لدراسة الدكتوراه في القانون، وأوصت بسداد مستحقات مالية لفواتير عن الخدمات، وسرعان ما أقبل الكثيرون لمساعدتها.

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