شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..والد موسى الخنيزي يكشف عن تورط ممرضين مع خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف علي الخنيزي والد الشاب موسى الخنيزي العائد لأسرته مؤخرًا بعد سنوات من اختطافه على يد " مريم " المعروفة بخاطفة الدمام، عن معلومات جديدة بخصوص القضية.

وقال الخنيزي خلال برنامج " يا هلا " ، إنه توصل لمعلومات خطيرة حول تورط أفراد من الطاقم الطبي بالمستشفى الذي جرت فيه وقائع الاختطاف في مساعدة مريم، وأنهم لازالوا يعملون بنفس المشفى.

Advertisements

وأشار إلى أن هؤلاء المتورطين لديهم معلومات حول وقائع اختطاف جديدة لم تُكشف بعد، لافتًا إلى أنهم هددوا المختطفين وأجبروهم على عدم تقديم شكوى.