شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..والد موسى الخنيزي يكشف عن تورط ممرضين مع خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف علي الخنيزي والد الشاب موسى الخنيزي العائد لأسرته مؤخرًا بعد سنوات من اختطافه على يد " مريم " المعروفة بخاطفة الدمام، عن معلومات جديدة بخصوص القضية.
وقال الخنيزي خلال برنامج " يا هلا " ، إنه توصل لمعلومات خطيرة حول تورط أفراد من الطاقم الطبي بالمستشفى الذي جرت فيه وقائع الاختطاف في مساعدة مريم، وأنهم لازالوا يعملون بنفس المشفى.
وأشار إلى أن هؤلاء المتورطين لديهم معلومات حول وقائع اختطاف جديدة لم تُكشف بعد، لافتًا إلى أنهم هددوا المختطفين وأجبروهم على عدم تقديم شكوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..والد موسى الخنيزي يكشف عن تورط ممرضين مع خاطفة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.