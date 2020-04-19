شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بالسماح للإمام بالصلاة الجهرية في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية اقتراح استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، الذي نشرته " صدى " أمس السبت، حول السماح لأئمة المساجد بإقامة الصلاة بمكبرات الصوت ليعيش الناس روحانية شهر رمضان المبارك، أعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم لهذا المقترح.

ودشن مواطنون وسم " السماح للإمام بالصلاة الجهرية " ،معربين من خلاله عن تأييدهم لفكرة الحبيب، مع مراعاة الاجراءات الوقائية.

وكان مقترح الحبيب قد اشترط أن يكون الإمام منفردًا، وأن يقتصر الأمر على مكبرات الصوت حتى يعيش الناس روحانيات شهر رمضان المبارك، ولكسر الملل في نفوسهم.