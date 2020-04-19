شكرا لمتابعة خبر عن فتاة بحفر الباطن تحرف حديثًا للرسول ﷺ بطريقة غير لائقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا، خلال مقطع فيديو، محرفة حديثًا للرسول ﷺ، بطريقة غير لائقة.

وتقولت الفتاة، والتي تبين أنها من حفر الباطن، في بث مباشر على رسول الله ﷺ بأقبح الكلام والألفاظ.

وتسبب المقطع في موجة غضب عارمة، وسط مطالبات بسرعة ضبطها ومحاسبة أهلها.