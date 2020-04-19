شكرا لمتابعة خبر عن طلاب بجامعة نجران يشكون تعرضهم للظلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):أعرب عدد من طلاب كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران، عن تعرضهم للظلم فيما يخص درجات أعمال السنة.
ودشن الطلاب وسمًا عنوانه " ظلم درجات جامعة نجران :، ليعبرون فيه عن استيائهم من خصم درجاتهم المستحقه في أعمال السنة بدون إيضاح الأسباب.
وانضم طلاب الكليات الأخرى ليؤكدون أنهم جميعهم يعانون من نفس الظلم ولم يقتصر الأمر فقط على كلية العلوم الإدارية.
ومن جانبه لم تصدر الجامعة أي تعليق حتى الآن إزاء الشكوى.
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