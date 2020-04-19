شكرا لمتابعة خبر عن " أسواق العثيم " تعلن إصابات كورونا لعدد من موظفيها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة " أسواق عبدالله العثيم " مساء أمس السبت، عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها في فرع العروبة بالرياض.

وقالت الشركة في بيان لها : " إنطلاقًا من مبدأ الشفافية والوضوح، نود الإفادة بأنه في يوم الثلاثاء 14 أبريل، تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة في مدينة الرياض " .

وتابعت: " تم على الفوز إبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة، وإغلاق الفرع احترازيًا لتطهيره وتعقيمه، مع عزل كافة الموظفين " .

وأشار البيان، أنه سيتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد، بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.