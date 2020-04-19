" التجارة " تنفذ 1862 جولة رقابية في الحدود الشمالية وتضبط 256 مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في الحدود الشمالية 1862 جولة رقابية على وفرة المخزون والسلع، بالإضافة إلى ضبط 256 مخالفة منها 23% مغالاة في الأسعار.
ووقفت الفرق الرقابية بالحدود الشمالية على وفرة المنتجات واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين.
وشملت الجولات مدينة عرعر ، طريف، رفحاء العويقيلة، حزم، الجلاميد، الكاسب، الديدب، أم خنصر، لينة، زهوة، المركوز، الثنيان، طلعة التمياط،جديدة عرعر، هجرة ابن بكر، شعبة نصاب الخشيبي، روضة ابن هباس، لوقة، ابن شريم، السليمانية، ابن سعيد، الدويد، وزبالا.
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