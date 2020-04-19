شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المعارضة "هدى العمري" مشردة في شوارع لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو امرأة سعودية معارضة تدعى “ هدى العمري ” انتهى بها المطاف لتصبح مشردة في شوارع لندن.
و ظهرت العمري وهي مشردة في الشارع ويجري معها شخص عربي – تصادف وجوده في مكانها – حوارا يسألها عن سبب ذلك، وتبدو منكسرة.
وقالت “ العمري ” ، إنها “ بلا مأوى ” وأكدت أنها سعودية، فطلب منها موثق الفيديو إظهار هويتها فقامت بذلك ليتأكد من كونها سعودية بالفعل.
والجدير بالذكر أن هدى العمري هي صاحبة المعارض “ غانم الدوسري ” وقد أعلنا معا معارضتهما في الخارج.
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