شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المعارضة "هدى العمري" مشردة في شوارع لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو امرأة سعودية معارضة تدعى “ هدى العمري ” انتهى بها المطاف لتصبح مشردة في شوارع لندن.

و ظهرت العمري وهي مشردة في الشارع ويجري معها شخص عربي – تصادف وجوده في مكانها – حوارا يسألها عن سبب ذلك، وتبدو منكسرة.

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وقالت “ العمري ” ، إنها “ بلا مأوى ” وأكدت أنها سعودية، فطلب منها موثق الفيديو إظهار هويتها فقامت بذلك ليتأكد من كونها سعودية بالفعل.

والجدير بالذكر أن هدى العمري هي صاحبة المعارض “ غانم الدوسري ” وقد أعلنا معا معارضتهما في الخارج.