Simple SMS Messenger بديل مناسب لتطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي

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على الرغم من وجود تطبيق افتراضي لإدارة الرسائل بأنواعها مع كل هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد، إلّا أن البعض ينتقل إلى متجر جوجل بلاي لتثبيت تطبيق يكون بديل للتطبيق الافتراضي، ولحسن الحظ هناك العشرات من هذه البدائل، أحدثها تطبيق Simple SMS Messenger الذي هو عبارة عن خدمة تسمح لك بإرسال كل من الرسائل القصيرة “SMS” ورسائل الوسائط المتعددة “MMS” وإدارة الرسائل الجماعية وحظر الأرقام.

بدوره، يحتوي هذا التطبيق على واجهة بسيطة وعملية في التصميم مع سمة داكنة محددة مسبقًا، ولكن يمكنك أيضًا الاختيار من بين السمات المختلفة، أو حتى إنشاء الثيم الخاص بك عن طريق اختيار اللون الأساسي وألوان النص والخلفية ورمز التطبيق وشريط التنقل وما إلى ذلك.

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ومن صفحة إعدادات التطبيق يمكنك اختيار السمة وتخصيص ألوان الواجهة وإدارة الأرقام المحظورة وتغيير تنسيق التاريخ والوقت، والأهم من ذلك، أن التطبيق مفتوح المصدر تمامًا ولا يُوفّر أي نوع من الإعلانات، على أن يتم استخدام الانترنت لارسال رسائل الوسائط المتعددة “MMS” فقط.

أخيرًا، هذا التطبيق الجديد متاح على نظام أندرويد بشكل مجاني، على أن يعمل مع جميع أجهزة أندرويد بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Simple SMS Messenger على أندرويد.

