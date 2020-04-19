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احتفالًا بالذكرى العشرين لها Gameloft تُطلق 30 لعبة كلاسيكية في تطبيق واحد

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إذا كنت من مُحبي ألعاب شركة Gameloft فمن المؤكد أنك سألت نفسك متى تعود الشركة إلى جذورها وتنشأ نسخ عالية الجودة من ألعابها القديمة لا تمتلئ بالمشتريات الداخلية، اليوم ستحصل على رغبتك، حيث أعلنت الشركة عن إطلاقها 30 لعبة كلاسيكية في تطبيق واحد حمل اسم Gameloft Classics: 20 Years، وذلك احتفالًا بمرور 20 عام على تأسيس الشركة.

وقبل الخوض في ذكر أسماء الألعاب، هذه العناوين من عصر الهواتف القديمة، بالتالي فإن العناوين المتاحة حاليًا لا تغطي سوى الإصدارات الأقدم من ألعاب الشركة.

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قائمة الألعاب المتوفرة في Gameloft Classics: 20 Years:

  1. Abracadaball
  2. Alien Quarantine
  3. Avalanche Snowboarding
  4. Block Breaker Deluxe 2
  5. Block Breaker 3 Unlimited
  6. Brain Challenge 3: Think Again!
  7. Bubble Bash 2
  8. Cannon Rats
  9. Date or Ditch 2
  10. Diamond Rush
  11. Detective Ridley and the Mysterious Enigma
  12. Fashion Icon
  13. Gangstar 2: Kings of L.A.
  14. Hero of Sparta
  15. High School Hook Ups
  16. KO Legends
  17. Miami Nights 2: The city is yours!
  18. Midnight Bowling 3
  19. Midnight Pool
  20. Modern Combat 2: Black Pegasus
  21. Motocross: Trial Extreme
  22. My Life in New York
  23. N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance
  24. Platinum Solitaire 3
  25. Soul of Darkness
  26. Texas Hold’em Poker
  27. Vampire Romance
  28. Wild West Guns
  29. Zombiewood
  30. Zombie Infection

كما ترون، هذه بعض من أقدم ألعاب شركة Gameloft المصممة للهواتف المحمولة، وهذا يعني أن كل لعبة ستشغل مساحة كبيرة فقط على شاشة هاتفك الذكي، وسيتعين عليك استخدام لوحة رقمية وأزرار رقمية لتشغيل كل لعبة بشكل منفرد، والتي يتم عرضها أسفل نافذة اللعبة عندما تختار اللعب في الوضع الرأسي، أو أثناء حمل هاتفك في الوضع الأفقي.

أخيرًا، تطبيق Gameloft Classics: 20 Years متاح للتحميل مجّانًا وهو متوفّر فقط لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد فقط، ومع ذلك فهو يتضمن عدد قليل من عمليات الشراء الداخلية الاختيارية، والتي تصل إلى 3.99$ فقط.

تحميل تطبيق Gameloft Classics: 20 Years على أندرويد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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