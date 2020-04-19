شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات طبية للتعامل مع الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير الجامعة د. محمد العوهلي، أن المبادرة تنتظم في سلك المبادرات التي أطلقتها الجامعة ضمن الجهود الوطنية الاستباقية والاحترازية التي وجهت بها القيادة الرشيدة في مكافحة الجائحة، مبينا أن مساهمة الجامعة تأتي في إطار مبادراتها التطوعية المتتابعة في المجال البحثي والتدريبي والصحي والإعلامي.
وأوضح عميد كلية الطب البيطري د. ناصر الحمام أن المبادرة ينهض بها فريق عمل أكاديمي من كلية الطب البيطري في تخصصات الجراحة، والولادة، والطب، والعلاج، وأمراض الدواجن، والصحة العامة، واللحوم، إلى جانب مساندتهم بمتطوعين من الأطباء البيطريين وطلاب السنة النهائية في الطب البيطري.
وتستهدف المبادرة إعداد تعليمات طبية للتعامل مع الحيوانات خلال فترة الجائحة، والإجراءات الاحترازية التي تتعلق باستخدام معدات الحماية الشخصية حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للمبادرة، وإنشاء قاعدة بيانات بالأطباء البيطريين المتطوعين، والتواصل من خلاله مع مربي الحيوانات، وتقديم الاستشارات الطبية، والخدمة المباشرة لهم، ودعم الأبحاث العلمية، كما تستهدف المبادرة إنشاء عيادة بيطرية متنقلة تحتوي على المعدات والأدوات والأدوية الإسعافية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.
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