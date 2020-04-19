أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لكنها أكدت 16 إصابة جديدة.



وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 82735، فيما ثبت عدد الوفيات عند 4632 حالة.

وكان من ضمن هذه الحالات 9 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس/آذار وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن 10 حالات في اليوم السابق.

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وفي سياق متصل، أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ شهرين بـ8 حالات فقط، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 10661 حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234 حالة.

ومن بين الحالات الـ8 الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات بينما انتقل المرض للحالات الـ3 الباقية محليا.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال نفس الفترة.