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في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول والقيادة بطريقة متهورة داخل حي سكني، فضلاً عن إثارتهما للرعب داخل الحي بإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ في الهواء متباهييْن بذلك من خلال التصوير والنشر.





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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شابين يتجولان بسيارة أثناء المنع.. وأحدهما يطلق النار من رشاش في حي سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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