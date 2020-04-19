بتكثيف جولات الإصحاح البيئي.. بلدية الأسياح تواصل جهودها لكبح انتشار كورونا

واصلت بلدية محافظة الأسياح تكثيف جهودها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث قامت فرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة الأسياح بقياس درجة حرارة مندوبي توصيل المطاعم والتطبيقات الإلكترونية، للتأكد من سلامتهم الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند توصيل الطلبات إلى المنازل وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة؛ وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش.

كما تواصل البلدية يوميًّا تكثيف جولات الإصحاح البيئي في تنظيف وتطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم أسواق الماشية بالمحافظة يوميًّا؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى قيام الفرق الصحية في البلدية ويوميًّا بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين؛ وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح الدكتور عبدالمحسن بن يوسف العمار أن البلدية سخَّرت كافة إمكاناتها للحد من انتقال فايروس كورونا.

وأكد أن البلدية مستمرة في جولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة والمناطق الحيوية، كالسوبر ماركت وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات والمنشآت الغذائية وأسواق الماشية.

إضافة إلى الرقابة على المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومراكز بيع الوجبات السريعة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والالتزام بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك للمحافظة على صحة المستهلك.

ودعا العمار المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل مباشرةً والتقيد بالتعليمات، متمنيًا السلامة للجميع.