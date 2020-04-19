"هيئة النقل" توضح آلية عمل مركبات الأجرة العامة في المدن غير الخاضعة للحظر الكلي

وضعت (5) ضوابط للتشغيل..
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، عن آلية عمل مركبات الأجرة العامة خلال فترة السماح للمدن التي لا تخضع للحظر الكلي.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت: "تعلن الهيئة العامة للنقل عن السماح لمركبات الأجرة العامة بتقديم خدماتها للركاب، خلال فترة السماح للمدن التي لا تخضع للحظر الكلي".
وحددت الهيئة 5 ضوابط لتشغيل سيارات الأجرة العامة، وهي: "تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط (يمنع التجول مطلقًا للبحث عن ركاب، والانتظار في الموقف لحين ورود الطلب)، والعمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة فقط (يجب إرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي لمنصة "وصل" من قبل التطبيق، كما يُمنع عمل سيارات الأجرة في أوقات منع التجول)".
وبالنسبة إلى الإجراءات الاحترازية، قالت الهيئة: "تلتزم منشآت وأفراد الأجرة بالعمل بالدليل الإرشادي الوقائي الخاص بفيروس (كورونا) لسيارات الأجرة وشركات خدمات التوصيل والنقل، الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)".
وأكدت الهيئة أنه يُسمح لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن المملكة مع تطبيقات توصيل الطلبات؛ وفق ما تحدده الجهات المشرفة عل النشاط حاليًّا.
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