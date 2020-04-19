

برازافيل 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة لفيروس

وأوضحت الوزيرة في بيانها اليومي لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، أنه بهذه الإصابات الجديدة ترتفع حالات الإصابة في الكونغو إلى 143 حالة.

// انتهى //

03:26ت م

0175



برازافيل 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت الوزيرة في بيانها اليومي لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، أنه بهذه الإصابات الجديدة ترتفع حالات الإصابة في الكونغو إلى 143 حالة.// انتهى //03:26ت م0175

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.