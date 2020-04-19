السعودية اليوم / ارتفاع حالات كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.

// انتهى //

03:17ت م

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كيب تاون 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3034 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، وفق بيان وزارة صحة جنوب أفريقيا.وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.// انتهى //03:17ت م0174

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