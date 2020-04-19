السعودية | القبض على 34 مواطنا ومقيما مخالفا لمنع التجول وغير الملتزمين بالاحترازات الصحية

المناطق - الرياض

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول والقيادة بطريقة متهورة داخل حي سكني، فضلاً عن إثارتهما للرعب داخل الحي بإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ في الهواء متباهييْن بذلك من خلال التصوير والنشر، كما قبضت على مواطن آخر تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المحافظات، وقبضت كذلك على مقيم من القبائل النازحة يقود مركبته بدون لوحات ويتباهى بخروجه أثناء فترة المنع، علاوة على توثيقه لعبارات وألفاظ مثيرة للنعرات القبلية.

وفي منطقة عسير تمكنت الجهة الأمنية من تحديد هوية مواطنة والقبض عليها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود مركبتها أثناء فترة منع التجول وقامت بتوثيق ذلك ونشره.

كما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من الإطاحة بعدد من مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات الإلكترونية أثناء نقلهم لأشخاص داخل مركباتهم ومحاولة إخفائهم عن أنظار رجال الأمن أثناء المرور من نقاط التفتيش، وضبطت كذلك ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، أحضروا عامل حلاقةٍ لمحل إقامتهم في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.

إلى ذلك ضبطت شرطة منطقة جازان وافدين من الجنسية الباكستانية أعدوا مقر سكنهم مكاناً للحلاقة بعد تعليق نشاط الحلاقة احترازياً في جميع المناطق، وقبضت على وافدين من الجنسية اليمنية خالفا أمر منع التجول وخرجا أثناء وقت المنع بتخفي أحدهما داخل كرتون والآخر يوثق ذلك.

وفي المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن وثق مخالفته لأمر منع التجول متباهياً بذلك ومحرضا سكان محافظة حفر الباطن لفعل نفس السلوك.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، وإحالة من تستلزم قضيته للنيابة العامة.