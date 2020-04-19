شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم حرّض أهالى حفرالباطن.. ضبط 34 مخالفًا لمنع التجول والان نبدء بالتفاصيل
كما قبضت على مواطن آخر تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المحافظات، وقبضت كذلك على مقيم من القبائل النازحة يقود مركبته بدون لوحات ويتباهى بخروجه أثناء فترة المنع، علاوة على توثيقه لعبارات وألفاظ مثيرة للنعرات القبلية.
وفي منطقة عسير تمكنت الجهة الأمنية من تحديد هوية مواطنة والقبض عليها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود مركبتها أثناء فترة منع التجول وقامت بتوثيق ذلك ونشره.
كما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من الإطاحة بعدد من مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات الإلكترونية أثناء نقلهم لأشخاص داخل مركباتهم ومحاولة إخفائهم عن أنظار رجال الأمن أثناء المرور من نقاط التفتيش، وضبطت كذلك ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، أحضروا عامل حلاقةٍ لمحل إقامتهم في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.
إلى ذلك ضبطت شرطة منطقة جازان وافدين من الجنسية الباكستانية أعدوا مقر سكنهم مكاناً للحلاقة بعد تعليق نشاط الحلاقة احترازياً في جميع المناطق، وقبضت على وافدين من الجنسية اليمنية خالفا أمر منع التجول وخرجا أثناء وقت المنع بتخفي أحدهما داخل كرتون والآخر يوثق ذلك.
وفي المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن وثق مخالفته لأمر منع التجول متباهياً بذلك ومحرضا سكان محافظة حفر الباطن لفعل نفس السلوك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، وإحالة من تستلزم قضيته للنيابة العامة.
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