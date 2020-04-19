شكرا لقرائتكم خبر عن «وافدة» تتجاهل الإجراءات الوقائية في «الثقبة» والان نبدء بالتفاصيل

رغم التحذيرات اليومية التي تطلقها وزارتا الداخلية والصحة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل حفاظا على سلامة الأرواح من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن العمالة التي تسكن حي الثقبة، وهو أحد أقدم الأحياء بمدينة الخبر، ما أن تشرق الشمس، يخرجون للجلوس جماعات أمام المنازل، بالإضافة إلى التنقل الحماعي داخل الحي دون ارتداء القفازات أو الكمامات.

كارثة صحية

ورصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية، جلوس العديد من العمالة مع بعضهم البعض أمام منازلهم دون تباعد، غير ملتزمين بالأنظمة والقرارات، بالبقاء في المنازل، وعدم التجول في مجموعات وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، الأمر الذي قد ينذر بكارثة صحية وتفشي فيروس كورونا بين الأشخاص.

مساكن متهالكة

وتبدو المساكن التي تقطنها العمالة بالحي متهالكة، وعمرها قديما جدا، وتجاوزت الحد الافتراضي، ولا تحتوي على الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم المحافظة على النظافة العامة أو رفع النفايات التي تملأ جنبات الشوارع، كما لوحظ وجود تكدسات داخل المراكز التجارية.

Advertisements

زيارات مستمرة

وذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ ”الخليج 365”، أن نسبة الالتزام بتنظيم مساكن العمالة في المنطقة الشرقية تبلغ أكثر من ٨٠ ٪، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على إشكاليات مساكن العمالة، من خلال عمل زيارات مستمرة في المناطق، ثم وضع الاشتراطات اللازمة، مع جدولة زيارات مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ولوحظ وجود استجابة كبيرة.

مقترحات وحلول

وأضاف إنه تبقى بعض المنشآت أو العمالة التي لديها مشاكل تنظيمية ويتواجدون في منازل غير لائقة، وتم وضع العديد من المقترحات والحلول ومن ضمنها: نقلهم إلى المدارس، متوقعا الكثير من الانتظام مع وجود لائحة جديدة، والتي سيتم تطبيقها على مساكن العمالة المتواجدة في الأحياء القديمة.