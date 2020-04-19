شكرا لقرائتكم خبر عن 1132 إصابة جديدة بـ«كورونا» منها 128 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 8274 حالة في المملكة حتى الآن، من بينها 6853 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ووضعها مطمئن ومستقر، ومنها 78 حالة حرجة يستمر تلقيها للمعالجة في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف د. العبد العالي إنه تم تسجيل تعافي 280 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1329 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 92 حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة إضافية، الحالة الأولى لسعودي في جازان عمره 34 عاما، و4 حالات غير سعوديين 3 منهم في مكة المكرمة والرابع في جدة، تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ومعظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة رحمهم الله جميعا.
وأعلنت وزارة الصحة أن الحالات التي تم تسجيلها في عدد من مناطق المملكة، توزعت كالتالي «مكة المكرمة 315، جدة 236، الرياض 225، المدينة المنورة 186، الدمام 88، الجبيل 27، تبوك 13، الطائف 10، الهفوف 6، بريدة 5، القنفذة 4، الخبر 4، أبها 2، الظهران 2، الجفر 1، عنيزة 1، البكيرية 1، بيشة 1، ثريبان1، المظيلف 1، خميس مشيط 1، جازان 1، حائل 1».
وذكر متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال المؤتمر، أن الوزارة أعلنت عن بريد إلكتروني لشركات القطاع الخاص، للتواصل معها وإنجاز تصاريح التنقل لها، لاستمرار إمدادات المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري مع المزارعين في كافة أنحاء المملكة، للتأكد من وفرة الإنتاج، وخططهم المستقبلية وفق المواسم الزراعية.
وقال متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة: «تعمل الوزارة مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الفرق الميدانية في جميع أنحاء المملكة لقياس الوفرة في المنتجات الزراعية، ومعرفة حالة العرض والطلب، وتجاوز مجموع ما تم فسحه من المنتجات الزراعية الطازحة منذ بداية شهر أبريل 183 ألف طن، إلى جانب استيراد ما يقارب 100 ألف رأس من الماشية من 5 دول، وتواصل المحاجر النباتية والحيوانية أعمالها في فسح المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى المملكة عبر 28 منفذا بريا وبحريا وجويا».
ولفت إلى وصول العديد من المنتجات إلى المنافذ بكميات كبيرة، مثمنا جهود منتجي بيض المائدة المحليين واستعدادهم لرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 24 ٪ خلال الفترة المقبلة، وذكر أن هذه الخطوات ساهمت بحمد الله في استقرار السوق.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب طرحت دعوة خاصة لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 ألف طن من القمح، تمثل 10% من احتياجات المملكة من القمح خلال العام الحالي 2020، وتمت جدولة وصول البواخر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
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