شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستوصفات لاستقبال طلبات الشهادات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

فعلت أمانة منطقة القصيم خدمة استقبال طلبات الشهادات الصحية أمام المستفيدين في 5 مستوصفات صحية معتمدة، بتوجيه أمين منطقة القصيم م. محمد المجلي، وبهدف تسريع إصدار الشهادات الصحية لمندوبي تطبيقات التوصيل. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتسريع استقبال طلبات إصدار الشهادات الصحية لمندوبي التوصيل، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة منطقة القصيم لمكافحة فيروس كورونا. وبين أنه يتطلب على المتقدم توفير إثبات عمل من مقدم التوصيل المعتمد لدى هيئة الاتصالات والهوية الوطنية، بالإضافة إلى صورة شخصية على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

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