شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لـ «التقصي النشط» في الأحياء والتجمعات بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت فرق الطب الوقائي الميدانية في القطيف حملة التقصي النشط لبعض الأحياء والتجمعات السكانية والعمالية وذلك تنفيذا للأمر السامي بعلاج المواطن والمقيم على حد سواء وتنفيذا للتوجهات الوزارية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع القطيف التكاملي د. رياض الموسى، أن حملة الاستقصاء النشط تهدف للوصول إلى الحالات الخاملة التي لا تحمل أي أعراض، لافتا الى أن الحملة تهدف إلى التقليل من أعداد المخالطين والإصابات المستقبلية.

وأشار إلى أن حملة الاستقصاء في التجمعات السكانية والعمالية تزيد في عدد الحالات الإيجابية على المدى القريب ولكنها خطوة مهمة جدا في السيطرة على هذه الجائحة، موضحا أن فرق الطب الوقائي الميدانية ستقوم بالتواصل مع بعض الأهالي للتنسيق لأخذ العينات، داعيا جميع الأهالي إلى التعاون مع كافة الفرق الميدانية.

وطالب بضرورة استمرار الالتزام بإجراءات السلامة والحجر والتباعد الجسدي للحفاظ على مستوى منخفض من الإصابات -بمشيئة الله-، وأضاف بقوله «ما زال من المبكر الاعتقاد أن ورود «صفر» من الحالات في بعض الأيام معناه انتهاء الوباء ولكنه مؤشر جيد، معتبرا ورود «صفر» من الحالات في بعض الأيام يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح حسب التوجيهات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة».