شكرا لقرائتكم خبر عن حساب وهمي لمبتعثة يشعل «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

نفى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة د. عبدالعزيز الردادي ما أثير حول المبتعثة التي ادعت إصابتها بفيروس كورونا ، وأنه غير صحيح ولأهداف غير معروفة، وقال: هذا الكلام عار عن الصحة.

وكان صاحب الحساب الذي حمل اسم ياسمين بنت عبدالعزيز، نشر عبر الحساب، أنها أصيبت بفيروس كورونا، وأنها كانت تنوي العودة للوطن بشهادة الدكتوراة، ولكنها عادت حاملة فيروس كورونا، وأنها تشكر السفارة على جهودها وقيامها بخدمة المبتعثين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان على نفس الحساب على تويتر أنها انتقلت إلى رحمة الله، وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر منصة تويتر.

وبعد أن حظي الحساب بزيادة ملحوظة في أعداد المتابعين وتداول كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تم حذف الحساب، ولم يعد موجودًا على منصة تويتر.