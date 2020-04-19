شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوع في الأزمات» بين الكشافة و«الصحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في الندوة الافتراضية حول الإجراءات الاحترازية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا التي نظمها مؤخراً الإقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية - بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ممثلة في المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - إقليم شرق المتوسط د. أحمد المنظري.

وتضمنت الندوة التي شارك فيها من جمعية الكشافة العربية السعودية نائب رئيس الجمعية د. عبدالله الفهد، والأمين العام للجمعية د. صالح الحربي، أهم الإجراءات والاحترازات الوقائية التي يجب على الجمعيات اتخاذها عند القيام بحملات ومبادرات تطوعية كشفية، وكيفية تفعيل التعاون بين منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط والجمعيات الكشفية العربية من خلال مكاتب منظمة الصحة ووزارات الصحة بالدول العربية.

من ناحية أخرى نظمت الكشافة السعودية، في جميع مناطق ومحافظات المملكة المشروع الكشفي للتبرع بالدم الذي أطلقته الجمعية مؤخراً تحت شعار «لوطني.. مستعد» ضمن الخطة الوقائية للفريق الكشفي التطوعي السعودي لمكافحة فيروس كورونا.