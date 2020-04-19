شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن نتائج القدرات العامة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لأعمالها دون التأثير على جودة الخدمات والبرامج المقدمة إلى جانب دعم المستفيدين والمستفيدات والجهات المستفيدة، خاصة بعد القرارات والتوجيهات التي صدرت من القيادة الرشيدة - حفظها الله - في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، استثمرت الهيئة جميع طاقاتها في العمل عن بُعد، وعملت على تصحيح وإعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية والاختبارات الأخرى المحوسبة.
وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة الذي عُقد خلال المدة من 4 - 12 رجب الماضي يُعدّ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب والطالبات على الاختيار وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.
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