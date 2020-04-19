شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: أعلى معايير السلامة لصحة الركاب والسائقين والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل م. صالح الجاسر أن فريق عمل ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لعمل حافلات النقل العام في ظل الجائحة لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظا على صحة الركاب والسائقين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط. ووجه وزير النقل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها المنع الكلي للتجول.

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