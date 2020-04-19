شكرا لقرائتكم خبر عن استكشاف ومكافحة الجراد في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن المساحات المستكشفة والمعالجة من آفة الجراد الصحراوي بالمملكة خلال الفترة من 1- 15 أبريل 2020، مؤكدةً أنها تمكنت من استكشاف ومكافحة ومعالجة الجراد في مساحة بلغت نحو 117.954 هكتاراً في مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن فرق المكافحة والمعالجة تمكنت خلال هذه الفترة من استكشاف 99.954 هكتاراً، ومعالجة نحو 18.000 هكتار، ومسح ما يقارب الـ 315 نقطة في المناطق الست المذكورة. ففي منطقة الرياض، أكدت الوزارة أن عدد النقاط التي تم مسحها بالمنطقة بلغ 81 نقطة وأن المساحة المستكشفة 32.900 هكتار، والمساحة التي تمت معالجتها من الآفة بلغت 180 هكتاراً، مبينة أن عدد النقاط التي تم مسحها بالمنطقة الشرقية بلغ 104 نقاط، وأن المساحة المستكشفة هناك بلغت 45.300 هكتار، فيما تمت معالجة ما مساحته 17.772 هكتاراً.

وأفادت الوزارة بأن جهود الفرق الميدانية التابعة لها بمنطقة حائل أسفرت عن اكتشاف 11.894 هكتاراً، ومعالجة 48 هكتاراً، بعد مسح 83 نقطة، مشيرة إلى أنه في منطقة الحدود الشمالية بلغت المساحات المستكشفة 1200 هكتار، بعد مسح 6 نقاط بالمنطقة، في حين تمكنت الفرق بمنطقة الجوف من اكتشاف 1290 هكتاراً بعد مسح 10 نقاط بالمنطقة، واكتشاف 7370 هكتاراً في منطقة القصيم بعد مسح 31 نقطة.

وأكدت الوزارة أن التوقعات وفق آخر تقرير لـ «الفاو»، تشير إلى أن الوضع مقلق جداً في شرق أفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة.