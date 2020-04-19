شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات دوائية للمرضى في منازلهم بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت صحة حفر الباطن مبادرة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى، حيث يتم استقبال الاستشارات الدوائية من يوم الأحد إلى الخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا. ويتم من خلال هذه المبادرة الإجابة عن الاستشارات المتعلقة بالأدوية مثل طرق استخدامها والجرعة المناسبة والآثار الجانبية، بالإضافة إلى تثقيف المريض بكيفية تعامله مع الدواء، ويتضمن اسم الدواء وكيفية تعاطي الدواء والغرض من استخدامه ومدة العلاج المطلوبة وكيفية تخزين الدواء والتدخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو مع بعض الأطعمة، وذلك دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومنع انتشاره.

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