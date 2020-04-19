شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل مد يد العون للمحتاجين في كل مكان.. رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم يد العون للمحتاجين في جميع بلدان العالم وسط جائحة كورونا التي لم توقف عمله الإنساني.

فقد واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الرعاية التكاملية خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل 2020م، 853 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 143 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 572 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 7 حالات، وقسم الرعايا الصحية 1369 مريضًا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 341 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 793 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وراجع عيادة نقل الدم 5 مستفيدين.

كما قدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل 2020م، في قسم الطوارئ 410 مستفيدين، وقسم الباطنية 244 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 184 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 423 مراجعا، وقسم نقل الدم 9 مراجعين، وعيادة الجراحة والتضميد 49 فردا، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 228 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مرضى، وقسم الخدمات التمريضية 290 مستفيدا وصرفت الأدوية لـ 866 فردًا.

إصحاح بيئي

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 10 حتى 15 أبريل 2020م ضخ 258.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 284.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 4614 فردا. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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وواصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2020م ضخ 104.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 70,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.

سلال غذائية

وفي المملكة الأردنية واصل المركز توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص. وجرى أول أمس توزيع 719 سلة غذائية، تزن 53 طنًا و200 كيلو جرام، في محافظات المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجًا من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين. ويأتي ذلك كبادرة خيرية من المملكة ممثلة بالمركز بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة كورونا.

كما وزع المركز بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص 719 سلة غذائية، تزن 53 طنًا و200 كيلو جرام، في محافظات المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجًا من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين.

ويأتي ذلك كبادرة خيرية من المملكة ممثلة بالمركز بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة كورونا.