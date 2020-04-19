شكرا لقرائتكم خبر عن 76 مقترحا بحثيا عن «كورونا» وتداعياته بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي عن تلقيها 76 مقترحا بحثيا من عدد من كليات الجامعة وبمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة.

وأشار عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة د. سعد خوش إلى تسجيل 76 مقترحا بحثيا، حيث سجلت كلية العلوم 13 مقترحا، و12 لكلية العلوم الطبية التطبيقية، فيما سجلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 مقترحات، وكلية الطب 8 مقترحات بحثية، وتوزعت الأبحاث المتبقية بين كليات الجامعة المختلفة في عدد من التخصصات الاجتماعية والطبية والهندسية والتقنية. وقال خوش: إن الجامعة تتابع مسار هذه المقترحات البحثية لتستكمل إجراءاتها المنهجية والعلمية.