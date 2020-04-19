شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: منع التجول والدخول والخروج لحيي «الفيصلية» و«الفاضلية» والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر أولا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي «الفيصلية، والفاضلية» في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر.

ثانيا: السماح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل «الرعاية الصحية، والتموين» وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

ثالثا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

كما أشار المصدر إلى أنه إلحاقاً لبيان الوزارة بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، عملت الوزارة على تحديث نماذج «تصاريح التنقل خلال فترة المنع» للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وقد تم اعتماد نموذج «موحد» للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء.