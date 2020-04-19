شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 23 مدرسة إلى مساكن مؤقتة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح متحدث الأمانة خالد بووشل، أن إسكان العمالة في المدارس يهدف لتقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات السكنية؛ تحسبا لأي إصابة قد تقع بينهم، وتفاديا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم.
وأشار إلى أن دور الأمانة في اللجنة يأتي في تجهيز مواقع المدارس وعمل التعقيم والتطهير وعملية تنظيف كامل المباني، إضافة إلى استكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه.
وأبان أن اللجنة تقوم بالتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، ورعايتهم صحيا، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم، وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول؛ بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها.
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