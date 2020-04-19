شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 600 «أصم» بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية حملته المجتمعية في التوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد ، مستهدفا أكثر من 600 عضو منتسب من الرجال والنساء. وتعمل الحملة على إنتاج العديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية بلغة الإشارة، وبمشاركة عدد من المختصين، وتكثيف الجرعات التوعوية عبر الفيديوهات المصنوعة بمشاركة الصم ومترجمي لغة الإشارة، وإعداد حملة إعلامية عبر شبكات التواصل الرسمية للنادي ومختلف المواقع لتوجيه التوعية بأهمية اتباع التعليمات. وأوضح رئيس النادي سعيد الباحص، أن الهدف الرئيس من الحملة أولا إبراز الدور العظيم والكبير الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض البلاد الطيبة، وتقديم التوعية الكافية للصم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية وتعزيز الشراكة مع الجهات الصحية بالمنطقة؛ لتقديم التوعية من خلال المختصين في الشأن الصحي وتقديمها بلغة الإشارة.

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