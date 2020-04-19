، "إعداد القادة" يقدِّم محاضرة عن الرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بُعد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، بإقامة لقاء تعريفي عن الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، والروبوت، وذلك يوم الثلاثاء القادم 21 إبريل الجاري من الساعة الـ(9-11) مساء.
ويقدِّم اللقاء التعريفي سعود بن بداح الفغم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت عبر تطبيق GoToWebinar .
ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور، منها أنواع الرياضات اللاسلكية، وأهمية رياضة الروبوت في الوقت الحالي، واستراتيجيات التحكُّم لممارسة ونشر الرياضة، ورياضات التحكم ورؤية 2030، والبطولات العالمية للرياضة والروبوت.
وطلب المعهد من الراغبين في حضور المحاضرة التسجيل عبر الرابط الآتي: https://attendee.gotowebinar.com/register/1610646402543794702معهد إعداد القادة
"إعداد القادة" يقدِّم محاضرة عن الرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بُعدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
يواصل معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، بإقامة لقاء تعريفي عن الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، والروبوت، وذلك يوم الثلاثاء القادم 21 إبريل الجاري من الساعة الـ(9-11) مساء.
ويقدِّم اللقاء التعريفي سعود بن بداح الفغم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت عبر تطبيق GoToWebinar .
ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور، منها أنواع الرياضات اللاسلكية، وأهمية رياضة الروبوت في الوقت الحالي، واستراتيجيات التحكُّم لممارسة ونشر الرياضة، ورياضات التحكم ورؤية 2030، والبطولات العالمية للرياضة والروبوت.
وطلب المعهد من الراغبين في حضور المحاضرة التسجيل عبر الرابط الآتي: https://attendee.gotowebinar.com/register/1610646402543794702
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:56 PM
يواصل معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، بإقامة لقاء تعريفي عن الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، والروبوت، وذلك يوم الثلاثاء القادم 21 إبريل الجاري من الساعة الـ(9-11) مساء.
ويقدِّم اللقاء التعريفي سعود بن بداح الفغم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت عبر تطبيق GoToWebinar .
ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور، منها أنواع الرياضات اللاسلكية، وأهمية رياضة الروبوت في الوقت الحالي، واستراتيجيات التحكُّم لممارسة ونشر الرياضة، ورياضات التحكم ورؤية 2030، والبطولات العالمية للرياضة والروبوت.
وطلب المعهد من الراغبين في حضور المحاضرة التسجيل عبر الرابط الآتي: https://attendee.gotowebinar.com/register/1610646402543794702
، "إعداد القادة" يقدِّم محاضرة عن الرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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