«متحدث الصحة» يعدد مزايا المسح النشط لاكتشاف حالات الإصابة بكورونا مبكرًا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إن المسح النشط يعد من أفضل الأساليب العلمية للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا، ونحن لا نريد أن تصل إلينا الحالات متأخرة لكي لا تتدهور حالتها الصحية".

وتابع نعمل على هذا النشاط في المناطق العالية الخطورة والمكتظة بالسكان كمساكن العمال التي رصدت ووجد فيها حالات مرتفعة العدد في فترة من الفترات, مؤكدًا مواصلة النزول إلى الميدان بشكل مكثف، وأخذ المسح الطبي لهم وإجراء الفحوصات المختبرية لهم، وستكون تلك الخطوات الاستباقية قائمة؛ حيث إن هناك توقع بتسجيل المزيد من الحالات، لحماية المجتمع ومحاصرة الفيروس.

وَعَدَّ متحدث الصحة المسح النشط أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة خاصةً وأن الفرق الميدانية في عملية المسح النشط تشمل مترجمين بعدة لغات في المناطق عالية الخطورة والأماكن التي تكثر فيها احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة؛ حيث تعد هذه مرحلة مهمة جدًّا في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة.

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وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم المخالطات الاجتماعية للحد من الفايروس وانتشاره, موصيًا كل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وفي سياق آخر اطلعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا على التقارير والتطورات حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره؛ حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.