دون أي تكلفة إضافية..
تماشيًا مع جهود الدولة في التخفيف من وطأة تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، أعلنت "الشركة الوطنية للتمويل" عن تأجيل الأقساط المستحقة لمدة شهرين، بدون تكلفة؛ وذلك لمنسوبي وزارة الصحة (الكادر الصحي) ابتداء من دفعة شهر مايو 2020.
وأكد مسؤولو الشركة لـ"عاجل" أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الشركة للكوادر الصحية، التي تعمل ليل نهار لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".
ولفت المسؤولون إلى أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا من الشركة "الوطنية للتمويل" للجهود المضنية التي تبذلها الكوادر الصحية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
اقرأ أيضًا:
صدور الموافقة الكريمة على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة بالمناطق التي لا تخضع لحظر كلي
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للتمويل": تأجيل الأقساط المستحقة على الكوادر الصحية لمدة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.