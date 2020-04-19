"الوطنية للتمويل": تأجيل الأقساط المستحقة على الكوادر الصحية لمدة شهرين

تماشيًا مع جهود الدولة في التخفيف من وطأة تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، أعلنت "الشركة الوطنية للتمويل" عن تأجيل الأقساط المستحقة لمدة شهرين، بدون تكلفة؛ وذلك لمنسوبي وزارة الصحة (الكادر الصحي) ابتداء من دفعة شهر مايو 2020.

وأكد مسؤولو الشركة لـ"عاجل" أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الشركة للكوادر الصحية، التي تعمل ليل نهار لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".

ولفت المسؤولون إلى أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا من الشركة "الوطنية للتمويل" للجهود المضنية التي تبذلها الكوادر الصحية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

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