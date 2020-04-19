إزالة 238 مسلخًا عشوائيًا وأحواشًا وغرفًا مخالفة بمنطقة الرياض.. خلال 48 ساعة

لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"..
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن إزالة 283 مسلخًا عشوائيًا وأحواشًا وغرفًا مخالفة، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الأمانة في بيان لها: إنه ضمن الجهود الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"، قامت أمانة_منطقة الرياض بإزالة ٢٨٣ من المسالخ العشوائية والأحواش غير النظامية والخيام والغرف المخالفة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية في أنحاء متفرقة من العاصمة.
وأكدت الأمانة، أن "أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية مستمرة حفاظًا على سلامة السكان".
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