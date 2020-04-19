5 جهات تشارك في مشروعي تطوير غاري حراء وثور

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

سلوكيات مخالفة

يُشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريقٌ مُشكل من (إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة وشرطة المنطقة)، بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

أسس علمية

ستتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى التي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

وكانت «دوت الخليج» نشرت في عددھا الأسبوعي الصادر یومي 7و8 فبرایر الماضي تحقیقا موسعا، بعنوان «حراء وثور عشوائیات خانقة وإرشاد یفتقد التنظیم»، تناولت فيه انتشار العشوائیات والبسطات بجوار جبلي النور وثور، فضلاً عن افتقادھما الإرشاد المنظم.

جهات مشرفة

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إمارة منطقة مكة

الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

هيئة تطوير المنطقة

أمانة العاصمة المقدسة

شرطة المنطقة