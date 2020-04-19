وأظهر رصد البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار خلال شهر مارس من العام الحالي بلغت 1540 ملم، وبلغت من 1 وحتى 17 أبريل 1338ملم، فيما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 2019 في مارس 662 ملم ومن 1 وحتى 17 أبريل 2330 ملم، وبحسب البيانات، تصدرت منطقة عسير باقي المناطق في إجمالي كميات الأمطار من بداية مارس وحتى 17 أبريل من العام الحالي بـ 868 ملم بنسبة 30.1% من إجمالي كميات الأمطار، منها 523 ملم في مارس و345 ملم من 1 حتى 17 أبريل، تلتها منطقة جازان بـ 488 ملم بنسبة 16.9% منها 152 ملم في مارس و336 ملم من 1 حتى 17 أبريل، ثم منطقة تبوك بـ 448 ملم بنسبة 15.6% منها 440 ملم في مارس و8 ملم من 1 حتى 17 أبريل.
كميات هطول الأمطار
2878 ملم - 2020
2997 ملم - 2019
مارس
1540 ملم في 2020
662 ملم في 2019
من 1 إلى 17 أبريل
1338 ملم 2020
2330 ملم 2019
مناطق المملكة من بداية مارس وحتى 17 أبريل 2020
868
عسير
488
جازان
448
تبوك
211
القصيم
196
الرياض
129
مكة المكرمة
111
الشرقية
108
المدينة المنورة
103
الباحة
70
حائل
59
الجوف
57
الحدود الشمالية
30
نجران
كانت هذه تفاصيل خبر %4 انخفاضا في هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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