%4 انخفاضا في هطول الأمطار

في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار بكميات أعلى من المعدل الطبيعي على شمال المملكة، بينما تكون حول المعدل على وسطها، وأقل من المعدل على الأجزاء الجنوبية، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من فصل الربيع للعام الحالي 2020، كشفت بيانات صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال شهر مارس وحتى 17 أبريل الجاري بلغت نحو 2878 ملم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والذي بلغت فيه 2997 ملم.

وأظهر رصد البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار خلال شهر مارس من العام الحالي بلغت 1540 ملم، وبلغت من 1 وحتى 17 أبريل 1338ملم، فيما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 2019 في مارس 662 ملم ومن 1 وحتى 17 أبريل 2330 ملم، وبحسب البيانات، تصدرت منطقة عسير باقي المناطق في إجمالي كميات الأمطار من بداية مارس وحتى 17 أبريل من العام الحالي بـ 868 ملم بنسبة 30.1% من إجمالي كميات الأمطار، منها 523 ملم في مارس و345 ملم من 1 حتى 17 أبريل، تلتها منطقة جازان بـ 488 ملم بنسبة 16.9% منها 152 ملم في مارس و336 ملم من 1 حتى 17 أبريل، ثم منطقة تبوك بـ 448 ملم بنسبة 15.6% منها 440 ملم في مارس و8 ملم من 1 حتى 17 أبريل.

كميات هطول الأمطار

2878 ملم - 2020

2997 ملم - 2019

مارس

1540 ملم في 2020

662 ملم في 2019

من 1 إلى 17 أبريل

1338 ملم 2020

2330 ملم 2019

مناطق المملكة من بداية مارس وحتى 17 أبريل 2020

868

عسير

488

جازان

448

تبوك

211

القصيم

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196

الرياض

129

مكة المكرمة

111

الشرقية

108

المدينة المنورة

103

الباحة

70

حائل

59

الجوف

57

الحدود الشمالية

30

نجران