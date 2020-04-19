انقطاعات للكهرباء بجازان وتحذيرات في عسير

شهد عدد من المناطق، أمس، أمطارا من غزيرة إلى متوسطة، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.

ففي عسير، هطلت أمطار غزيرة على بعض أحياء محافظة خميس مشيط، ومدينة أبها، ومحافظتي تنومة وسراة عبيدة، وتزينت سماء المنطقة بقوس قزح، فيما دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

مدرجات زراعية

شهدت محافظة هروب الجبلية شرق جازان، أمطارا من متوسطة إلى غريزة مصحوبة بزوابع رعدية شديدة شملت معظم مراكز المحافظة وقراها الجبلية، وسط انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي وشبكة الهاتف الجوال والإنترنت عن قرى «الجزعة وقرى الهياج والفقاره والبازخ وقرى وادي هروب» ، واكتساء المرتفعات الجبلية بجبال «الفقارة والبازخ ومنجد وضعية الصهاليل ومرتفعات الفقر» بالضباب والمدرجات الزراعية بالخضرة، وسط متابعة مستمرة من قبل لجنة طوارئ محافظة هروب لاستقبال بلاغات المواطنين ومعالجة تداعيات الأمطار.

وشدد محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، على الجهات المختصة ولجنة طوارئ محافظة هروب بسرعة معالجة تداعيات الأمطار والتجاوب مع البلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين دون تأخير، وأكد لـ«دوت الخليج» رئيس بلدية محافظة هروب المهندس أحمد الحكمي، أن البلدية تلقت بعض البلاغات والتي تم التجاوب معها على الفور، وجارٍ تنفيذ أعمال الصيانة للطرقات الواقعة في نطاقها.

نجران والشرقية

هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظات خباش وحبونا ويدمة وشرورة، ومراكز ثجر والمحمدية والوديعة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية.

رياح نشطة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات عسير، وجازان والباحة تمتد إلى الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

مدينة أبها

مركز الشعف: متوسطة

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المنسك: متوسطة

مركز بللحمر: غزيرة

البلد: متوسطة

خميس مشيط

الراقي: خفيفة

الرصراص: خفيفة

تنومة

البلد: خفيفة

سراة عبيدة

مركز الفرشة: خفيفة

المناطق: سلمان آل مقرح، مسعود آل معيض، عبدالله الشهري، قاسم الهروبي، دوت الخليج