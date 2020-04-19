السعودية اليوم / وزارة الخارجية الليبية تعلن وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لطرابلس



طرابلس 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية اليوم وصول شحنة مساعدات طبية من الصين للعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الشحنة تشتمل معدات وأجهزة طبية، موضحة أن وصول الشحنة جاء بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة.

وأوضحت الوزارة أن شحنة المساعدات تشمل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس

ولفتت الوزارة النظر إلى أنها ستواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تأتي بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي و رئيس الوزراء الأثيوبي .

// انتهى //

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طرابلس 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية اليوم وصول شحنة مساعدات طبية من الصين للعاصمة طرابلس.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الشحنة تشتمل معدات وأجهزة طبية، موضحة أن وصول الشحنة جاء بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة.وأوضحت الوزارة أن شحنة المساعدات تشمل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الشحنة لوزارة الصحة ليستخدمها الأطباء في مواجهة الفيروس.ولفتت الوزارة النظر إلى أنها ستواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تأتي بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي و رئيس الوزراء الأثيوبي .// انتهى //02:03ت م0169

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